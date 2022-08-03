شاهد بالفيديو: فنان سوداني يعلن توبته وإعتزاله الغناء بعد تداول عدد من أعماله بمنصات التواصل





أعلن الفنان محمد عثمان حاج توبته واعتزاله الغناء في المحافل كما طلب من الأشخاص عدم تداول ونشر فيديوهات و أغنياته في منصات التواصل الاجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) كان قد خرج الفنان في فيديو سابق وضح فيه إعتزاله الغناء ولكن بعدما أصبح رواد مواقع التواصل تتداول أغنياته أراد التأكيد على ذلك.

يذكر إن الفنان المعتزل أصبح من اميز الأصوات في تلاوة القرآن الكريم وتقديم النصائح والارشادات الدينية للمجتمع.

الخرطوم:(كوش نيوز)