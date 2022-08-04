لأجل كأس العالم.. بوغبا يعلن الخبر السعيد





ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن بول بوغبا تخلى عن فكرة الخضوع لجراحة في الركبة، وسيعتمد على برنامج راحة وإعادة تأهيل ليحافظ على آماله في اللعب مع فرنسا بكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وأصيب لاعب وسط يوفنتوس في الركبة بحصة تدريب مع فريقه الجديد أواخر الشهر الماضي، خلال جولة خارجية في الولايات المتحدة.

وفي حال تعرض للجراحة سيبتعد بوغبا عن نهائيات كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر، إلى 18 ديسمبر، ولذلك فضل اللاعب الذي خاض 91 مباراة مع منتخب فرنسا الخضوع لبرنامج علاجي، بدلا من ذلك.

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وقالت وسائل إعلام إيطالية إن النظام العلاجي سيتألف من ثلاثة أسابيع في صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة وبعدها سيتدرب بمفرده لمدة أسبوعين.

وإذا سارت كل الأمور على ما يرام سيعود بوغبا في الوقت المناسب ليكون قادرا على الاستعداد لكأس العالم، حيث تبدأ فرنسا حملتها ضد أستراليا في الدوحة في 22 نوفمبر.

وقالت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية، الأربعاء إن قرار بوغبا يضعه في موقف تصادمي مع ناديه الجديد الذي كان يفضل أن يخضع اللاعب الفرنسي لجراحة، والغياب عن كأس العالم حتى يتمكن من العودة سريعا في النصف الثاني من الموسم.

وعاد بوغبا إلى يوفنتوس بعد عدة مواسم مضطربة في مانشستر يونايتد.

سكاي نيوز