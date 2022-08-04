في خطوة سيقدم عليها سوداكال .. المريخ يهدِّد اتحاد الكرة والصيني بالفيفا ومحكمة كاس





يأسف في البداية مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال للسلوك الذي أظهره اللاعب عماد الصيني وهو يخرق عقده مع النادي الممتد حتى العام 2024م، في سلوك غير احترافي ويؤكد تجاوز اللاعب للعقد الملزم بينه ونادي المريخ، وذلك من خلال توقيعه لعقد مع نادي الهلال الذي أظهر هو الأخر سلوكاً مرفوضاً وغير احترافي وينم عن تجاوز للخطوط الحمراء بين الناديين فيما يتعلق بجانب التعاقدات، وذلك بتوقيعه عقد مع لاعب مرتبط مع نادي المريخ حتى العام 2024م، ونحن نؤكد لجماهيرنا وللرأي العام الرياضي أن ما بدر من اللاعب يعد خرقاً لعقده مع نادي المريخ إذ لم يكتب اللاعب أو يخطر النادي كتابياً بأي خطوة وذات المزلق والخطأ وقع فيه نادي الهلال الذي مارس سلوكاً تربأ حتى الأندية حديثة النشأ على الإقدام عليه وهو التعاقد مع لاعب محترف عقده ساري ومستمر ولم تتبع أي خطوة تتعلق بفسخ التعاقد قبل الإقدام على هذه الخطوة التي نحتفظ تماماً بحق الرد عليها والتعامل معها بوضعها الراهن في إطار قانونية عليه نعلن تصعيد ما تم من اللاعب عماد الصيني ونادي الهلال لأعلى درجات التقاضي المحلية وصولاً للفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، وذلك في إطار حفظ حقوق النادي القانوني والتعامل بالصورة المطلوبة والتي يستحقها سلوك نادي الهلال وإدارته الحالية والتي سبق لها أن حاولت التعاقد مع مجموعة من لاعبي المريخ ولم تحصد إلا السراب والسخط من جماهيرها وعليه نحذَّر الاتحاد السوداني ولجانه المختصة من أي خطوة تتعلق باعتماد عقد اللاعب الجديد مع الهلال في ظل إلمامه الكامل بأن للاعب عقد ساري مع نادي المريخ حتى عام 2024م، ولم يتبع اللاعب الخطوات المنصوص عليها في هذا العقد موقعاً عقد أخر مع نادي الهلال، ونؤكد أن كل هذه الوقائع التي يشهدها المريخ يتحمَّل وزرها الاتحاد السوداني لكرة القدم بعدم التزامه بتنفيذ قرارات المحكمة النهائية وعدم تنفيذ توجيه مسؤولة نظام الانتقالات الإلكتروني (الفيفا) بتسليم نظام الانتقالات الإلكتروني الخاص بنادي المريخ لرئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال وتدريب الموظف المسمى من جانبه، فنحن نعتبر أن هذا الوضع الشائه هو صنيعة الاتحاد السوداني لكرة القدم وسيتضرَّر منه نادي المريخ ضرراً بالغاً وها قد بدأت تظهر بوادر هذه الأضرار التي سنتصدى لها قانونياً وسنضع أي متجاوز فيها أمام لجان الفيفا ومحكمة كاس.

تصعيد مجدَّد ضد الاتحاد

هذا ويعتزم مجلس إدارة نادي المريخ، برئاسة آدم عبد الله سوداكال، القيام بخطوات قانونية تصعيدية ضد اتحاد كرة القدم، بعد تلقيه رسالتين اليوم الثلاثاء من إدارة سيستم انتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوضح نادي المريخ في نشرة خبر تلقت الصحيفة نسخة منها مساء اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مساعيه المستمرة لإنفاذ قرارات محكمة “كاس” تلقى نادي المريخ رسالتين الثلاثاء الموافق 2 أغسطس الجاري، الأولى من فريق نظام مطابقة الانتقالات والثانية من قسم إنفاذ الإجراءات التنظيمية، وأضاف أن الرسالتين أفادتا بأن المشكلة الحالية فيما يخص أحقية ممثل النادي الرسمي بإدارة نظام انتقالات النادي، من اختصاصات الاتحاد السوداني لكرة القدم باعتباره شأن داخلي، وأكد رئيس المريخ آدم سوداكال، أنه سيقوم بتفعيل الإجراءات القانونية تجاه الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد أن حصل على إفادة رسمية بالمخالفة التي قام بها الاتحاد بتعيينه لشخص غبر مصرَّح له من قبل مجلس إدارة النادي بإدارة نظام انتقالات النادي وأتم النادي بأنه ينتظر رداً من لجنة الأخلاقيات وآخر من قسم أوضاع اللاعبين حول نفس الموضوع في الأيام القادمة.

صحيفة الصيحة