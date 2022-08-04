تطبيق تقنية جديدة في دوري أبطال أوروبا





قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تطبيق تقنية التسلل النصف آلي، في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن تقنية التسلل شبه الآلية سيتم استخدامها في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد، بعدما تقرر استخدامها الأسبوع المقبل في مباراة ريال مدريد وآينتراخت فرانكفورت بالسوبر الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن تلك التقنية تستخدم كاميرات خاصة لتتبع بعض النقاط في جسد اللاعبين للمساعدة على كشف حالات التسلل، مؤكداً أن النظام الجديد سيعمل بكاميرات خاصة تتعقب 29 نقطة مختلفة في الجسد لكل لاعب.

وأختتم «يويفا» بيانه، مؤكداً أن هذا النظام تم اختباره عام 2020 وأثبت نجاحه بالفعل.

وقال روبرتو روسيتي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي: “يبحث الاتحاد الأوروبي باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعبة ودعم عمل الحكام، وسيسمح نظام تقنية التسلل شبه الآلية بتحديد مواقف التسلل بسرعة وبدقة أكبر، مما يعزز تدفق اللعبة واتساق القرارات”.

وتابع رئيس لجنة الحكام، قائلاً: “النظام جاهز للاستخدام في المباريات الرسمية وسيتم تنفيذه في كل مباريات دوري أبطال أوروبا”.

وتقام مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وفرانكفورت 10 أغسطس الجاري، وتم الإعلان عن استخدام تقنية التسلل شبه الآلية في هذه المباراة لمساعدة الحكام.

البيان