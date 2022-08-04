فريق عملاق يفتح الباب.. هل يخوض رونالدو تجربة جديدة؟





مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد غامض

فتح فريق كورينثيانز البرازيلي الباب في وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ما يزال مستقبله مع مانشستر يونايتد غامضا.

وذكرت تقارير إعلامية سابقة أن رونالدو لا يرغب في الاستمرار مع “الشياطين الحمر”، حيث يفضل البحث عن فريق آخر ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا،

إلا أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما لم يجد ضالته حتى الآن، حيث رفضت عدد من الأندية الأوروبية الكبرى فكرة التعاقد معه، مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

في المقابل، تلقى “الدون” عرضا من العملاق البرازيلي كورينثيانز، الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم البرتغالي.

العربيه نت