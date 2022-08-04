رياضية
الأهلي المصري يصدر قرارات نارية بسبب التحكيم
أصدر مجلس إدارة الأهلي المصري في اجتماعه اليوم ما يلي قرارات نارية بسبب بعض المشاكل التحكيمية التي واجهته في الفترة الأخيرة وجاءت كما يلي:
-المطالبة بإقالة لجنة الحكام التـي فـقـدت نزاهتهـا مصداقيتها.
-المطالبة بإيقاف حكـم الـ« VAR» فـي مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.
-عـدم المشاركة في المسابقات التي ينظمهـا الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم «كأس مصـر – السـوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.
-استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.
-يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.
البيان