صفقات باريس سان جيرمان.. لاعب جديد ينضم لنادي رونالدو وميسي





نجح نادي باريس سان جيرمان في إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل بدء مشواره في الدوري الفرنسي.

وأعلن النادي الباريسي في بيان رسمي، مساء الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، قادما من ليل الفرنسي.

ووقع اللاعب الدولي البرتغالي على عقد مع بطل فرنسا حتى 30 يونيو/ حزيران 2027.

وبات سانشيز أحدث الوجوه الجديدة بالقائمة الاستثنائية، التي تضم لاعبين زاملوا الأسطورتين، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويلعب صاحب الـ24 عاما رفقة رونالدو في منتخب البرتغال، فيما ستتاح له فرصة مجاورة ميسي بملعب حديقة الأمراء بداية من الموسم الحالي.

ويملك سان جيرمان مجموعة من اللاعبين، الذين يجاورون ميسي، وسبق لهم اللعب بجوار رونالدو أيضا، على رأسهم البرتغالي دانيلو بيريرا، الإسباني سيرجيو راموس والكوستاريكي كيلور نافاس.

ويعد سانشيز أحد افراد الجيل الذهبي لمنتخب البرتغال، المتوج بطلا ليورو 2016، حيث شارك مع الفريق آنذاك في سن صغيرة.

العربيه نت