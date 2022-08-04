معتصم جعفر يكشف الهدف الرئيسي من استكمال مسابقة كأس السودان





يقول معتصم جعفر إنّ الاتّحاد يستهدف من استكمال مُسابقة الكأس لإقامة السوبر السوداني بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس السودان”.

أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، عن احترام القرار الصادر من لجنة الاستئنافات بالاتحاد، القاضي بالتجميد المؤقت لمباريات دور الثمانية من مسابقة كأس السودان.

وقال معتصم جعفر في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي للاتحاد السوداني، الخميس، إنّ القرار صادرٌ من جهة عدلية مستقلة قامت بإلغاء قرار صادر من لجنة المسابقات التابعة للاتحاد.

وأضاف” الاتحاد يحترم القانون ويرفض انتهاكه، لذلك سيلتزم بالقرار الصَّادر من الاستئنافات باعتبارها لجنة قضائية مُستقلة وأعلى سُلطة في الاتحاد السوداني لكرة القدم وقرار ملزم لمجلس الإدارة وللجان المساعدة بالاتحاد”.

وأضاف” اتحاد الكرة وبهذه الخطوة يُؤكِّد للجميع استقلالية اللجان العدلية والتزام الاتحاد بقراراتها”.

وكشف معتصم عن أنّ مجلس إدارة الاتحاد مع مبدأ استكمال مسابقة كأس السودان ومع تطوير مستواه الفني ورفع المُكافآت للأندية الحائزة على البطولة حتى لا تتلاشى هذه البطولة التاريخية التي ظلّت غائبة لخمس سنوات.

وأتمّ” الاتّحاد يستهدف من استكمال مُسابقة الكأس لإقامة السوبر السوداني بين بطل الدوري الممتاز وبطل كأس السودان”.

والأربعاء، أصدرت لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني قرارًا قضى بإيقاف برمجة مباريات كأس السودان الصادر من لجنة المسابقات مؤقتًا.

وكان من المقرّر، أنّ يلعب المريخ الخرطوم أمام الأهلي الخرطوم بجبل أولياء، فيما يلاقي الهلال نظيره منارتي حلفا بـ”الجوهرة الزرقاء”، ويلعب هلال الفاشر أمام الأمل عطبرة، وتوتي أمام الخرطوم الوطني.

باج نيوز