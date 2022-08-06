مدربه الجديد يغادر البلاد فجأة .. السوباط: المدرب الكنغولي خيار المجلس وبالإجماع





انهي المدرب الجديد للهلال الكنغولي فلوران ايبينج زيارته إلي الخرطوم بشكل مفاجئ الشئ الذي أثار عدد من التساؤلات بعد إن جلس إلي مجلس الهلال واطلع علي عديد القضايا المتعلقة بالفريق والجهاز الفني الذي من المتوقع أن يعود إلي تكملة أمرة خلال الأيام القليلة القادمة هذا وأثار قرار عودته المدرب عدد من التساؤلات قبيل أن يؤكد مجلس الإدارة أن الكنغولي لم ينهي المفاوضات بعد ولم يغادر دون اتفاق علي التوقيع بعد إشاعة سرت بأنه لن يعود وكشف الهلال أن هناك تقارب في وجهات النظر تمهيدا للتوقيع كما أن أنباء كشفت أن الكنغولي غادر إلي فريقه السابق لأنه لم ينهى عقده معه بشكل نهائي مما أثار الشبهات حول توليه لمهمة التدريب في الهلال.

هذا وأكد هشام السوباط رئيس نادي الهلال أن العديد من المعايير والشروط وضعناها كأساس لاختيار المدير الفني الجديد توفرت في الكنغولي فلوران ايبينج، وأشار السوباط إلى النادي سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي يوقع خلاله على عقده مع النادي، وأضاف: “نرحب بفلوران ونتمنى له إقامة طيبة وطويلة، نعيش خلالها الاستقرار الفني، والذي نطمح أن يمهد لبلوغ الغايات المنشودة.

هذا وقد شرع نادي الهلال في ترتيبات تقديم محترفيه الأجانب لجماهير النادي في حفل كبير وغير مسبوق يقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بعد أن أكمل كافة الترتيبات الخاصة بهم حيث استعان مجلس الإدارة بشركة متخصصة في هذا المجال لإخراج الحفل بالصورة التي تليق بالنادي ومحترفيه الجدد.

صحيفة الصيحة