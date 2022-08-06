د. معتصم جعفر عقب قرار لجنة الاستئنافات: صادقنا على نهائي السوبر بين بطلي الممتاز والكأس





أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د.معتصم جعفر سرّ الختم، عن احترام القرار الصادر من لجنة الاستئنافات بالاتحاد بالتجميد المؤقت لمباريات دور الثمانية من مسابقة كأس السودان،وقال د.معتصم جعفر في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي للاتحاد السوداني لكرة القدم: إنّ القرار صادرٌ من جهة عدلية مستقلة قامت بإلغاء قرار صادر من لجنة المسابقات التابعة للاتحاد العام لكرة القدم.

وأضاف:” إن الاتحاد يحترم القانون ويرفض انتهاكه، لذلك سيلتزم بالقرار الصَّادر من الاستئنافات باعتبارها لجنة قضائية مُستقلة وأعلى سُلطة في الاتحاد السوداني لكرة القدم وقرار ملزم لمجلس الإدارة وللجان المساعدة بالاتحاد العام لكرة القدم،وأضاف:” اتحاد الكرة وبهذه الخطوة يُؤكِّد للجميع استقلالية اللجان العدلية والتزام الاتحاد بقراراتها.

وكشف د.معتصم جعفر عن أنّ مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم مع مبدأ استكمال مسابقة كأس السودان القومى ومع تطوير مستواه الفني ورفع المُكافآت للأندية الحائزة على البطولة حتى لا تتلاشى هذه البطولة التاريخية التي ظلّت غائبة لخمس سنوات، وأتمّ” إن الاتّحاد العام لكرة القدم يستهدف من استكمال مُسابقة الكأس لإقامة السوبر السوداني بين بطلي الدوري الممتاز وبطل كأس السودان القومي،هذا وأصدرت لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني قرارًا قضى بإيقاف برمجة مباريات كأس السودان القومى الصادر من لجنة المسابقات مؤقتًا.

صحيفة الصيحة