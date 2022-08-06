ديربي الأساطير في الجوهرة .. الهلال يواجهة المريخ في احتفالية تكريم قدامى اللاعبين





برز اتجاه قوي في نادي الهلال لإقامة مباراة تكريمية لنجومه الذين سيتم تسجيلهم لختام مسيرتهم في النادي، وستكون المبارة ضد قدامى لاعبي نادي المريخ بعد إرسال دعوى للنادي الأحمر، ومن المتوقع أن تقام المباراة على ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) ضمن برنامج تكريمي ينظمه نادي الهلال تشكيلة الفريقين المتوقعة وفقاً للاعبين الموجودين داخل السودان أو الدول القريبة في هذه الفترة،، حيث سيمثل الهلال كل من: (أحمد النور) في المرمى، (علاء الدين جبريل – ريتشارد جاستن – سيف مساوي – ياسر رحمة) في الدفاع، و(نصر الدين الشغيل – مهند الطاهر – هيثم مصطفى – حمد كمال) في الوسط، و (معتز كبير – مدثر كاريكا) في للهجوم.

وأما من جانب المريخ سيمثل كل من: الحارس (حامد بريمة)، و(ميرغني علي كنيد – أمير دامر – سفاري – خالد أحمد المصطفى) في الدفاع، و(فاروق جبرة – حاتم محمد – أحمد الباشا – فيصل العجب) في الوسط، (إبراهومة – عبد الحميد السعودي) في للهجوم.

صحيفة الصيحة