هدد بالفيفا.. محمد أبو جبل يفتح النار على النصر السعودي





فتح الحارس المصري محمد أبو جبل النار على نادي النصر السعودي، بسبب تراجع الأخير عن تفعيل العقد الموقع بينهما.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النصر توصل لاتفاق للتعاقد مع أبو جبل بداية من الموسم الجديد، وذلك عقب نهاية عقده رفقة الزمالك.

توقيع أبو جبل لفائدة النصر أدخله في مشاكل كثيرة مع ناديه الزمالك، قبل أن يتم إنهاء العلاقة بين الطرفين في الشهر الماضي.

ولكن النصر تراجع عن تفعيل العقد مع أبو جبل، وذلك عقب تعاقد “العالمي” مع الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

ونشر أبو جبل بيانا رسميا، عبر شركة التسويق المتعاقدة معه، قال فيه: “كانت رغبتي بتمثيل نادي النصر العريق قبل التفكير بالمال، ولهذا تم الاتفاق”.

وتابع البيان: “وقعت عقدا مع النصر يبدأ سريانه في شهر أغسطس/ آب من العام الحالي 2022، لكن نادي النصر خاطبني بشكل رسمي وبيّن بأنه لن يعترف بالعقد المُبرم بيننا”.

وأضاف البيان: “نادي النصر رفض فكرة التسوية التي ستجعلني أحصل على جزء من عقدهي وأتنازل عن بقية المدة، حيث أنه عرض مبلغًا ضئيلًا للتسوية ولكن رفضته”.

وأكمل: “نادي النصر رفض استخراج تأشيرة دخولي للمملكة العربية السعودية، وإصدار تذكرة للانضمام لمعسكر الفريق ورد بعدم اعترافه بالعقد الموقع بين الطرفين”.

وأتم: “وبناء على الأضرار التي حدثت لي، سيتم رفع الأمر إلى الجهة المختصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسيتم المطالبة بكامل مدة عقدهي بالإضافة لتقديم تعويضات جراء الأضرار التي تسبب فيها النصر بحقي”.

العربيه نت