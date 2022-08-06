فيديو أهداف مباراة إيفرتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي





“العين الرياضية” تستعرض فيديو أهداف مباراة إيفرتون وضيفه تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تقام على ملعب “جوديسون بارك” معقل إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشهدت الدقيقة 54 من عمر الشوط الأول للمباراة، تسجيل تشيلسي لهدف التقدم عن طريق الإيطالي جورجينيو.

الهدف جاء من ركلة جزاء حصل عليها تشيلسي بعد عرقلة لاعبه الإنجليزي بن تشيلويل داخل منطقة الجزاء.

العربيه نت