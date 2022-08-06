وفد السودان يشارك في عمومية الكاف وإجتماعات سيكافا بأروشا التنزانية





يشارك الإتحاد السوداني لكرة القدم بوفد يضم رئيس مجلس الإدارة الدكتور معتصم جعفر سر الختم ، والنائب الأول الأستاذ أسامة عطا المنان حسن ، والأمين العام المحامي مجدي شمس الدين، في أعمال الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية يوم العاشر من أغسطس 2022 .

وسيشارك وفد السودان علي هامش عمومية (الكاف) بأروشا في إجتماعات إتحاد شرق ووسط إفريقيا (سيكافا) الذي سيناقش عددا من الأجندة علي رأسها تقرير النشاط والميزانيات المجازة والتحضير لبطولات المنتخبات والأندية وتصفيات الزون لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب مصر 2022 والتي تقدم السودان بطلب لإستضافتها في إكتوبر المقبل ..

وكالة سونا