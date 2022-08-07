نادي الهلال السوداني في ورطة بسبب اللاعب العاجي إليزر إرا نابي





وضع اللاعب العاجي إليزر إرا نابي، نادي الهلال السوداني في ورطة، بعدما فشل في اجتياز الفحص الطبيّ، الأحد.

وسيكون نادي الهلال في سباقٍ مع الزمن، من أجلّ إيجادٍ بديلٍ، بعد الصعوبات التي واجهت انضمام إرا نابي، لدعم مركز حراسة مرمى الفريق.

وعلم”باج نيوز”، أنّ اتّجاهًا برز في نادي الهلال السوداني بالتعاقد مع حارس أشانتي كوتو الغاني.

ويعمل مجلس الهلال بقيادة هشام السوباط، على دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في التسجيلات الصيفية الحالية، لمجابهة تحديات الموسم الجديد.

باج نيوز