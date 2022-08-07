فاروق جبرة بديلا لإبراهومة في المريخ





استعان المريخ بنجم الفريق السابق، المدرب فاروق جبرة، كبديل للمدرب العام إبراهومة، الذي شكره النادي قبل عدة ساعات، بعدما تعاقد مع أحد الأندية الصاعدة حديثا للدوري السوداني.

وكان نادي حيدوب قد أعلن رسميا مساء أمس السبت، أنه أكمل اتفاقه مع إبراهومة لتولي مهمة المدير الفني في أول مواسم الفريق بالدرجة الممتازة.

وقال النادي الأحمر السوداني على صفحته بفيسبوك، نهار اليوم الأحد: “توصل المريخ إلى اتفاق مع الكابتن فاروق جبرة لتولي مهمة المدرب العام في الفريق خلال الفترة المقبلة”.

وكان فاروق جبرة قد فرغ للتو من مهمة إعادة فريق الفلاح عطبرة للدرجة الممتازة، بعد موسمين من الهبوط، ويعتبر أحد أنجح المدربين في كرة القدم السودانية.

كووورة