إعلامي مصري خصم النصر في قضية أبو جبل ومرتضى منصور





علق الإعلامي المصري أحمد أسامة، على أزمة حارس مرمى نادى الزمالك الأسبق، محمد أبو جبل مع نادي النصر الذي ألغى مؤخرا تعاقده مع الحارس.

وقال الإعلامي المصري أن موقف النصر في القضية غير قوي بل أن إدارة نادي النصر قد تدخل في مواجهة مع نادي الزمالك الذي يرأسه المستشار مرتضى منصور. وأوضح أسامة، خلال حديثه في أحد المساحات الخاصة بموقع تويتر، أن النادي تعاقد مع اللاعب في فبراير، ومؤخرًا أعلنت إدارة النصر أن اللاعب لا يزال متعاقد مع الزمالك حتى 30 أغسطس الأمر الذي يجعل نادي الزمالك في موقف يحق له تقديم شكوى لقيام النادي السعودي بالتعاقد مع حارسه قبل نهاية مدة عقده، وبالتالي قد يعاقب النصر بـالإيقاف فترتين تسجيل، وغرامة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”

وكانت إدارة نادي النصر قد أعلنت أنها ألغت تعاقدها مع أبو جبل بعدما اتضح إليها أن الأخير لم يقدم ما يثبت إنهاء تعاقده مع الزمالك خلال المهلة المحددة له، مطالبة الحارس برد مبلغ 450 ألف دولار، الأمر الذي دفع الأخير بالتقدم بشكوى لدى “فيفا” ضد النصر مؤكدا أنه تضرر ماديا بعدما ألغى النصر تعاقده معه. جدير بالذكر إلى أن نادي الزمالك نجح مؤخرا في كسب قضايا لدى محكمة الكأس ضد اللاعبين حمدي النقاز ومحمود كهربا.

مزمز