السعودية ومصر إلى ركلات الترجيح





انتهت، منذ قليل، الأشواط الإضافية في مباراة السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الأخضر يتقدم في مباراة السعودية ومصر:

وبدأت مباراة السعودية ومصر المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط ضغط من الأخضر لهز الشباك مبكرًا، إلا أنه لم يشكل خطورة على المرمى.

وحصل المنتخب المصري على ركلة حرة عند الدقيقة 17، إلا أن عبدالله رديف تدخل وأبعدها، ولعب مصعب الجوير كرة ثابتة بشكل مميز عند الدقيقة 22، ولكنها مرت أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف، ولكن دون جدوى، قبل أن ينجح عبدالعزيز العليوة في هز الشباك عند الدقيقة 45 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ومصر بتقدم الأخضر بهدف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح صلاح الدين باشا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 49 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط الأخضر بحثًا عن التقدم، مرت تسديدة خطيرة بجانب القائم.

وأطلق ماجد هاني تسديدة قوية أبعدها محمد الدوسري، ونفذ عبدالرحمن رشدان كرة ثابتة للمنتخب المصري مرت بجوار القائم، لتستمر المحاولات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الثاني من مباراة السعودية ومصر بالتعادل ويتم لعب أشواط إضافية.

التعادل يحسم الأشواط الإضافية:

وبدأت الأشواط الإضافية بشكل سريع وسط محاولات لتسجيل هدف، وأطلق عبدالله رديف مرت بجوار القائم، وحاول المنتخب المصري عن طريق البديل محمد إبراهيم، إلا أن تسديدته خرجت بعيدًا، لتنتهي الأشواط الإضافية بين السعودية ومصر بالتعادل، ليتم لعب ركلات جزاء لحسم بطل كأس العرب للشباب 2022.

العربيه نت