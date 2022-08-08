فيديو للصدمة.. نجم الدوري الإنجليزي يفاجئ مشجعا بهدية ثمينة





تفاجأ مشجع لنادي نيوكاسل الإنجليزي، بموقف “غير مسبوق” من نجم فريقه، بعد انتصار الفريق في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتصار نيوكاسل بنتيجة 2-0 على نوتنغهام فوريست، في افتتاح مباريات الفريق بالبريميرليغ، السبت، توجه نجم الفريق، الفرنسي ألان سان ماكسيمان، لمجموعة من الجماهير خارج الملعب، لتوقيع الأوتوغرافات، ومنح هدية ثمينة.

وفي لقطة وثقتها الكاميرات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، توجه سان ماكسيمان إلى مشجع برفقة أطفاله، يحملون علم فرنسا، بداخله اسم النجم ورقمه 10.

وفور وصوله، فاجأ سان ماكسيمان المشجع عندما أخرج علبة ساعة من نوع “روليكس”، وقدمها للمشجع، الذي كان في حالة صدمة، قبل أن يوقع اللاعب على العلم ويلتقط صورا مع الأطفال.

وبعد اللفتة الكريمة، نشر المشجع على حسابه الشحصي تفاصيل الواقعة: “أنا المشجع الذي حصل على هدية من سان ماكسيمان، أنا مذهول”.

وأكمل: “توقعت أن يأتي اللاعب ناحيتنا لتوقيع الأوتوغرافات والتقاط الصور فقط. أنا في حالة صدمة. لا أستطيع شكره كفاية”.

وتتراوح أسعار ساعات “روليكس” الثمينة بين 10 آلاف دولار ومئات الآلاف من الدولارات.

نجم نيوكاسل يفاجئ مشجعا بساعة "روليكس" ثمينة "تفاجأ مشجع لنادي #نيوكاسل الإنجليزي، بموقف "غير مسبوق" من نجم فريقه سان ماكسمان، بعد انتصار الفريق في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز"#شاهد_سكاي pic.twitter.com/R8Oin6pOzi — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 7, 2022

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