السودان يؤجل بطولة الكاف المدرسية





أجلت اللجنة المنظمة لبطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” المدرسية، انطلاق المنافسات من أمس الأحد إلى 13 أغسطس/آب الجاري، كمقترح تأجيل أولي.

وذلك للمزيد من الترتيبات والتنظيم، حتى تخرج النسخة الأولى بثوب جميل.

وبطولة الاتحاد الإفريقي المدرسية هي اقتراح قدمه رئيس الكاف، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، يقضي بتنظيم مسابقة مدرسية قارية، تحت إشراف ودعم الكاف.

وكان تقرير صادر عن مدارس الجودة الأكاديمية، التي ستستضيف إحدى مجموعات البطولة المدرسية بالعاصمة الخرطوم، مرفوقا بتوصية، قد طالب اتحاد الكرة السوداني، ووزارة التربية والتعليم، بضرورة تأجيل البطولة لأسبوع، من أجل المزيد من الترتيب والتنظيم لاستضافة الفرق.

وبحسب ما تحصل عليه “كووورة” من معلومات، فإن 20 مدرسة من جميع أنحاء السودان، يُتوقع أن تشارك في النسخة الأولى لمسابقة”كاف” المدرسية.

وقد قُسمت المدارس إلى مجموعات، كالتالي:

“مجموعة الخرطوم” وتضم مدارس الجودة من الخرطوم، ومنتخب مدارس مدينة سنار، ومنتخب مدارس ولاية النيل الأزرق، ومنتخبي مدارس مدينتي كسلا والقضارف.

“مجموعة عطبرة” وتضم منتخب مدارس عطبرة، ومنتخب دنقلا من الولاية الشمالية، ومنتخب مدارس الخرطوم (أ) ومنتخب مدارس أم درمان، ومنتخب مدارس بورتسودان.

“مجموعة الفاشر” وتشارك مدينة الفاشر بمنتخبين مدرسيين، ومنتخب مدارس مدينة الجنينة من ولاية غرب دارفور، ومنتخب مدارس مدينة زالنجي من ولاية وسط دارفور، ومدارس مدينة أم روابة من ولاية كردفان.

“مجموعة الأبيض” ولم تكتمل جميع منتخباتها، لكنها تضم بطل مدينة الأبيض، حتى الآن.

يذكر أن مجلس الوزراء المكلف بالسودان، قد أصدر أمس الأحد قرارا بتكوين لجنة عليا من 14 عضوا، يتواجد فيها الاتحاد السوداني.

وستعقد اللجنة أول اجتماعاتها، نهار غد الثلاثاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة الاتحادية، لتوزيع المعدات التي تبرع بها “كاف” للبطولة.

كووورة