تشكيل ريال مدريد أمام فرانكفورت في السوبر الأوروبي





قبل 24 ساعة على انطلاق السوبر الأوروبي، أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تشكيل فريقه ريال مدريد.

وأكد أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، أنه سيخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد آينتراخت فرانكفورت، بنفس التشكيل الذي خاض نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ليفربول.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي امتلأ بالمزاح: “لو أننا هنا، فهذا بسبب العمل الذي قام به من فازوا بدوري الأبطال، ليسوا أحد عشر لاعبا فقط، يستحق آخرون اللعب أيضًا، لكنني بالتأكيد سألعب بالفريق الذي فاز”.

وأضاف المدرب الذي رافقه في المؤتمر كل من كريم بنزيما ولوكا مودريتش: “ربما هناك شك أو اثنان أو ثلاثة”.

وتابع أنشيلوتي: “هذان الموجودان معي هنا سيلعبان، لو أنها رغبتهما”.

تشكيل ريال مدريد أمام آنتراخت فرانكفورت

ولو نفذ أنشيلوتي كلامه فعلا سيلعب بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع داني كارباخال وديفيد آلابا وميليتاو وميندي.

وفي الوسط سيكون كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

وفي الهجوم فيدي فالفيردي وفينيسيوس وكريم بنزيما.

العربيه نت