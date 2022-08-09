طلب “حاسم” من دياز لإدارة الهلال!





كشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز أبلغ إدارة النادي بضرورة حسم ملف التجديد للمدافع علي البليهي.

ويدخل مدافع الهلال الفترة الحرة من عقده بعد 20 من الشهر الجاري، والتي يحق له فيها التوقيع مع أي فريق حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2023.

وتلقى اللاعب عرضًا من إدارة الهلال من أجل تمديد عقده، لمدة موسم إضافي مقابل 4.5 مليون ريال في الموسم الواحد، لكنه رفض هذا العرض حسب التقارير الواردة من داخل البيت الهلالي.

وتمسك مدافع الهلال بزيادة المقابل المالي من أجل الموافقة على تجديد عقده، خاصة وأن أمامه عروض أكبر من داخل المملكة وخارجها، وأمام رفض البليهي وإصرار دياز على تجديد عقد اللاعب، قررت إدارة الزعيم بدء جولة جديدة من التفاوض مع اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد كونه من الركائز الأساسية بالفريق الأزرق.

ويسعى الهلال لتجديد عقد البليهي الذي يلعب مع الفريق منذ قدومه من الفتح في يوليو 2017، حيث تمثل قضية بقاء اللاعب أهم متطلبات المدرب الأرجنتيني دياز الذي لا يرغب في إثارة أية مشاكل بالفريق قبل مطلع الموسم الجديد الذي يستهله الهلال بمواجهة الخليج أواخر أغسطس الجاري.

مزمز