كيف سيلعب ريال مدريد في الموسم الجديد 2022-2023؟





رغم أن ريال مدريد الإسباني، لم يبرم العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، لكن تشكيل الفريق في الموسم الجديد قد يتغير.

ويبدأ الريال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق آنتراخت فرانكفورت الألماني، في السوبر الأوروبي، الأربعاء.

ولعب ريال مدريد 3 مواجهات تحضيرية للموسم، أمام غريمه برشلونة وخسر بهدف، ثم أمام فريق كلوب أمريكا المكسيكي وتعادل بهدفين لكل منهما، ثم فاز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد.

كيف يفكر أنشيلوتي؟

من خلال تشكيل ريال مدريد في الوديات، يبدو أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لن يغير طريقة لعب الفريق المعتادة 4-3-3، لكنه قد يستعمل بعض العناصر في مراكز جديدة.

فمثلا قد يعتمد على النمساوي ديفيد آلبا كظهير أيسر واللعب بالبرازيلي ميليتاو والوافد الجديد أنطونيو روديجر كقلبي دفاع، أو الاعتماد على روديجر كظهير أيسر.

في الجبهة اليمني، سيكون لوكاس فاسكيز حلا له، في ظل عدم جاهزية الإسباني داني كارفاخال.

ويفكر أيضا أنشيلوتي، في الاعتماد على لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي في مركز آخر وهو الجناح الأيمن، كذلك يبحث المدرب الإيطالي عن بديل للمهاجم كريم بنزيما داخل الفريق، فقام بتوظيف البلجيكي إيدين هازارد كرأس حربة، في المباريات التحضيرية.

واستغنى ريال مدريد عن 6 لاعبين هذا الصيف، أبرزهم البرازيلي مارسيلو، ولاعب الوسط المهاجم إيسكو، والويلزي جاريث بيل.

مصير مودريتش وكروس

قد يشهد نصف ملعب ريال مدريد تغيرات في الموسم الجديد، بعد انسجام الفرنسي إدواردو كامافينجا أكثر، وتعاقد الريال مع الفرنسي الصغير أورلين تشواميني.

وفي وجود البرازيلي كاسيميرو وفالفيري، قد يحصل الكرواتي لوكا مودريتش وزميله توني كروس على فترات راحة أكثر، خصوصا بعد تقدمهما في العمر، وتراجع مستواهم البدني.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في الموسم الجديد 2022-2023

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – ميليتاو – ديفيد آلبا – أنطونيو روديجر

الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كامافينجا

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