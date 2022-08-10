قضية دولية تهدد إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل!





كشفت تقارير صحفية أن المحكمة الرياضية الدولية “كاس تدرس استئناف اللاعب البرازيلي، جابرييل فرانكو، ضد إدارة نادي الهلال، قبل الإعلان عن القرار النهائي، خلال الأيام القادمة.

وكان اللاعب البرازيلي قد قدّم شكوى إلى “فيفا”، يُطالب فيها بتعويضات مالية ضخمة من الهلال، وتوقيع عقوبات رياضية على الفريق؛ بسبب تراجع إدارة النادي، عن التعاقد معه في صيف عام 2019.

وخلال صيف 2019، اتفق الهلال مع جابرييل، الذي كان ينشط وقتها في نادي كورينثيانز البرازيلي، حيث سافر اللاعب إلى دبي الإماراتية، لتوقيع العقود رسميًا مع الفريق، إلا أنه فوجئ بإدارة فهد بن نافل، تخبره بالتراجع عن التعاقد معه.

وجاء تراجع الهلال، عن التعاقد مع جابرييل، بعد الاتفاق مع النجم الكولومبي جوستافو كويلار، ورفض “فيفا” شكوى جابرييل فرانكو، ليتجه اللاعب البرازيلي بعدها، إلى المحكمة الرياضية الدولية، في انتظار القرار الرسمي.

مزمز