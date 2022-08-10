كريستيانو رونالدو يُغضب لاعبي يونايتد





أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع تزايد الغموض بشأن مستقبله في الموسم الجديد.

غضب نجوم يونايتد من كريستيانو رونالدو

ولفتت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن عددًا من لاعبي يونايتد يفضلون أن يرحل رونالدو عن الفريق، بدلًا من الوصول إلى الطريق الحالي المسدود بينه وبين النادي، وأبدوا غضبهم من موقفه وسلوكه مع النادي

وأضافت الصحيفة البريطانية: “كريستيانو رونالدو يمتلك حلفًا بالفعل من اللاعبين في الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذي بدأوا يشعرون بالضجر الشديد من طريقة تعامله”.

ويرغب رونالدو في مغادرة مانشستر يونايتد، حيث يرى أنه يملك اتفاقًا وديًا مع الإدارة بالرحيل في حالة فشل الفريق الأول لكرة القدم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أن الإدارة تتمسك باستمراره.

اهتمام سعودي بضم رونالدو

وتلقى كريستيانو رونالدو خلال الفترة الماضية عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية الكبرى، بعد إبداء رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد، ولكنه رفض، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

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