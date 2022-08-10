رد “عملي” من لاعب الهلال على قرار إعارته!





رد لاعب نادي الهلال، تركي المطيري، بشكل عملي على قرار “إعارته” من الفريق الهلالي إلى الباطن في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

وساهم المطيري في تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، على حساب المغرب، بالفوز (2-0).

واحتاج المطيري إلى 10 دقائق فقط من أجل التعبير إلى الهلال، عما يمتلكه من إمكانيات جيدة، إذ شارك في الدقيقة 81، مسجلًا هدف ضمان تأهل الأخضر إلى نصف النهائي، في الدقيقة 90+1.

ونجح نادي الباطن، في الحصول على خدمات النجم تركي المطيري من الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد، حتى يونيو 2023.

ويبلغ المطيري من العمر 21 عامًا، ولم يستطع في الفترة الماضية الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في الهلال.

وخرج المطيري، الجناح الهجومي الذي تدرج منذ بدأ مسيرته الرياضية مع كرة القدم بين صفوف الهلال، في إعارة الموسم الماضي 2021-2022، إلى نادي الخلود في دوري الدرجة الأولى.

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