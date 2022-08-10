ريال مدريد بطلا للسوبر الأوروبي بثنائية في فرانكفورت





حقق ريال مدريد الفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت بنهائي كأس السوبر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وتوج ريال مدريد باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليتقاسم صدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب بالمشاركة مع برشلونة وميلان.

وسجل ألابا هدف التقدم لريال مدريد في المباراة في الدقيقة 37، وضاعف كريم بنزيما النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

بدأت المباراة بتهديد قوي من كامادا لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي انطلق وسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في الدقيقة 14.

وكاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، أن يفتتح التسجيل للميرنجي في الدقيقة 17، حيث تلقى تمريرة داخل المنطقة من زميله كريم بنزيما، وسدد على المرمى، لولا توتا مدافع آينتراخت فرانكفورت الذي شتت الكرة من على خط المرمى ببراعة.

وصوب كناوف لاعب آينتراخت فرانكفورت كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها تيبو كورتوا في الدقيقة 23.

وتبادل فينيسيوس التمريرات مع كريم بنزيما، وانطلق على الطرف الأيسر، وصوب كرة أرضية تصدى لها كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت وحولها إلى ركنية في الدقيقة 36.

ونجح دافيد ألابا في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، فمن الركلة الركنية وصلت الكرة إلى كاسيميرو ومررها بالرأس إلى ألابا الذي أسكن الكرة في الشباك الخالية، في الدقيقة 37.

وحاول كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، إضافة الهدف الثاني، بتسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى الحارس كيفن تراب في الدقيقة 42.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تألق كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت في التصدي لتسديدة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأرسل كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، تصويبة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة الأفقية في الدقيقة 60.

وانطلق كناوف لاعب آينتراخت فرانكفورت، داخل منطقة جزاء ريال مدريد وسدد كرة أمسك بها تيبو كورتوا في الدقيقة 63.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 65، حيث تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، من زميله فينيسيوس جونيور، ومن لمسة واحدة أسكن الكرة في الشباك.

وحاول توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، تهديد مرمى آينتراخت فرانكفورت بتصويبة قوية من خارج المنطقة، مرت بجانب مرمى كيفن تراب في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة مشاركة الصفقات الجديدة روديجر وتشواميني كبدلاء في الدقيقة 85، حيث ظهرا لأول مرة بشكل رسمي بقميص الميرنجي.

وافتتح الميرنجي الموسم بلقب، قبل أن يبدأ مشواره في الليجا الأسبوع المقبل، بمواجهة ألميريا.

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