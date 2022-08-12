شقيقة رونالدو لرئيس ريال مدريد: أحترم نفسك أيها العجوز





حرصت ليليانا كاتيا أفيرو، شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرد على رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز الذي سخر من شقيقها ووصفه بالعجوز البالغ عمره 38 عاما. وقالت بيريز عبر انستغرام: ”عمره 38 عاما لكن يمكنه القفز مترين لأعلى في الهواء والبقاء لمدة ثلاث دقائق عاليا. جسمه خالٍ من الدهون، أحترم نفسك أيها الرجل العجوز، أنت تبلغ من العمر 75 عاما.

يذكر أن رئيس ريال مدريد وصف اللاعب بالعجوز ردًا على سؤال طرحه أحد المشجعين حول مدى إمكانية عودة اللاعب إلى النادي مرة أخرى، حيث استبعد بيريز احتمالية التعاقد مع رونالدو لكونه يبلغ من العمر 39 عاما.

مزمز