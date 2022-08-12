الهلال يكشف عن مواجهات ودية مع فيتا وسيمبا والزمالك





أكمل نادي الهلال كافة ترتيبات انطلاقة الإعداد المقرَّرة يوم غدٍ السبت، استعداداً لدوري أبطال أفريقيا،

حيث يصل الْيَوْم الجمعة، الجهاز الفني والمحترفين الأجانب للخرطوم تأهباً لبداية الإعداد الذي سيكون بمعسكر داخلي وتقرَّر أداء الفريق لمباراتين مع أندية أفريقيا تأهباً لمواجهة سانت جورج الأثيوبي،

وكشفت المتابعات أن الهلال تحصَّل على موافقة مبدئية من أندية فيتا كلوب الكنغولي, سيمبا التنزاني, الزمالك المصري وذلك لأجل خوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة.

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