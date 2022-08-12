برشلونة يُفعل الرافعة الاقتصادية الرابعة… كم صفقة يُمكنه تسجيلها؟





أعلن فريق برشلونة الإسباني الجمعة رسمياً عن تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة والتي هي الأخيرة في مرحلة إعادة ترميم الوضع الاقتصادي، وأهميتها تكمن في تسجيل الصفقات الجديدة التي وقعها النادي الكتالوني في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر فريق برشلونة بياناً رسمياً أعلن فيه تفعيل الرافعة الاقتصادية الرابعة وهي بيع نسبة 24,5 من أستوديوهات فريق برشلونة لشركة أورفيوس ميديا مقابل حوالي 100 مليون يورو، وهو القرار المُتفق عليه في الجمعية العمومية لنادي برشلونة في وقت سابق.

ويعني هذا القرار أن النادي الكتالوني أمسى حالياً في وضع جيد لتسجيل اللاعبين في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إذ إن رابطة الليغا منعت النادي الكتالوني من تسجيل صفقاته الجديدة بسبب عدم تحقيقه التوازن المطلوب بين المداخيل المالية والمصاريف.

ووفقاً لصحيفتي “ماركا” و”سبورت” الإسبانيتين مع دخول حوالي 100 مليون يورو إلى خزينة فريق برشلونة تُسجل على شكل أرباح للنادي، فإن الفريق يُمكنه تسجيل كل صفقاته الجديدة تقريباً أو 5 منها على أقل تقدير، بانتظار ما يُمكن أن يحدث مع لاعبين آخرين على صعيد بيع أو تخفيض رواتب وتحديداً كل من بوسكيتس وبيكيه.

وعليه يفي الرئيس خوان لابورتا بالوعد الذي قطعه للمدرب تشافي، بأن جميع الصفقات الجديدة ستُسجل قبل مواجهة فريق رايو فاييكانو يوم الأحد القادم في أولى جولات الليغا، وبالتالي سيُشارك الجميع كما خطط المدرب في موسم من المُنتظر أن يكون مُميزا للنادي الكتالوني بعد تقوية المجموعة.

العربي الجديد