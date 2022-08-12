قائمة مرشحي “البالون دور”.. تواجد صلاح وغياب ميسي ونيمار





أصدرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية القائمة التي تضم 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة “الكرة الذهبية” لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح جناح ليفربول و الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي مقابل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وضمت القائمة كلًا من: محمد صلاح وكورتوا ولياو ونكونكو وكيميتش، بالإضافة إلى آرنولد ودياز وبيرناردو سيلفا وليفاندوفسكي وفينيسيوس جونيور.

وتواجد محرز وكاسيميرو وسون هيونغ مين وفابينيو وبنزيمة، وأيضًا فيل فودين وهاري كين ونونيز وماني ومانيان.

وأخيرًا دي بروين ومودريتش وهالر وروديغر ورونالدو، وفلاهوفيتش وفان دايك وكانسيلو ومبابي وهالاند.

وشهدت القائمة غياب ميسي عنها لأول مرة منذ 2006 بالإضافة إلى زميله نيمار، كما تواجد رونالدو بها بشكل متتالي منذ عام 2004.

وسيتم تقديم الجائزة يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

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