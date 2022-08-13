الهلال السوداني يستعد لدوري الأبطال ب4 وديات





كشف مصدر مسؤول بنادي الهلال السوداني، أن الإدارة الرياضية تسلمت من الجهاز الفني للفريق، مقترحا بشأن برنامج الإعداد لمباراتي الفريق أمام سان جورج الإثيوبي بدور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لكووورة، إن برنامج إعداد الهلال سينطلق منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، ويتضمن حوالي 6 مباريات، منها 4 مباريات مع فريقين أجنبيين وبدأت الاتصالات فعليا للحصول على موافقتهما.

وسيلعب الهلال مباراتين أمام فريق أجنبي في يومين متتاليين وهما 22 و24 أغسطس/آب الجاري، ثم يخوض مباراتين مع فريق أجنبي آخر يومي 28 و29 من ذات الشهر.

كما يتضمن البرنامج مباراتين أمام الأهلي الخرطوم وهلال الساحل، اللذين يمثلان السودان ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كووورة