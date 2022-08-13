أنشيلوتي يُفاجئ جماهير ريال مدريد ويُعلن موعد اعتزاله





استبعد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، خوض تجارب جديدة بعد نهاية مغامرته مع النادي الملكي الذي قاده لاستعادة لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، الموسم الماضي.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لصحيفة “الميساجيرو” الإيطالية السبت: “مرحلتي في مدريد ستنهي مسيرتي. بعد تدريب النادي الملكي سأعتزل، ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، من المنطقي جداً إنهاء مشواري بعد هذه التجربة”.

وأضاف المدرب قائلاً “إذا تحدثنا عن الألقاب، فإن ريال مدريد وميلان هما الفريقان اللذان أشعر بالارتباط بهما، ريال مدريد حالياً في مستوى عالٍ للغاية، لا يتعلق الأمر بالمستوى الفني فقط، فريق منضبط ولديه لاعبون متواضعون، مودريتش وكاسيميرو وبنزيمة، لديهم الخبرة ويديرون المجموعة، الجودة لا جدال فيها، ولكنها لن تكون كافية”.

أنشيلوتي يريد التخلص من الذكريات السيئة… هدف جديد نصب عينيه

كما أكد أنشيلوتي عدم اهتمامه بعدد الألقاب التي حققها في مسيرته، مؤكداً تركيزه على التدريب، مضيفاً “لا يهمني عدد الألقاب لأنني سأفعلها في النهاية، أنا أركز الآن على التدريب، أحب عملي اليوم، حتى في السنوات الماضية كانت أولوياتي هي التكتيك، أما الآن فأركز على العلاقات الإنسانية، والتعرف على الناس والأجيال الجديدة”.

وسيبدأ فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة فريق ألميريا، الأحد، خارج الديار، وذلك بعد أيام من تتويجه بلقب السوبر الأوروبي عندما تفوق على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين.

العربيه نت