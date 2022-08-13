“ملعب” التعديل الوزاري المصري.. محمد صلاح وحسن شحاتة !





خطف وزيران الأنظار بفضل تشابه اسميهما مع اثنين من مشاهير الرياضة في مصر.

ووافق مجلس النواب المصري في جلسة طارئة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري الجديد، وشمل 13 وزيرا، مع تفريغ الدكتور خالد عبد الغفار للصحة.

أما الوزيران اللذان لفتا الانتباه فيحملان اسم لاعب الزمالك المصري والمدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة حسن شحاتة، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقد ورد الاسمان في التعديل الوزاري الذي شغل بال المصريين ظهر اليوم السبت؛ حيث تولى حسن شحاتة منصب وزير القوى العامة الجديد، واللواء مهندس محمد صلاح، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد.

وبحث كثير من المصريين على موقع البحث الشهير “جوجل” لمعرفة خلفية الرجلين، فيما عبر البعض عن تلك المفارقة التي في اسميهما، لتشابه بينهما وبين نجمي كرة القدم حسن شحاتة ومحمد صلاح.

من هو محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي؟

اللواء محمد محمد صلاح الدين، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وشغل عدة مناصب، منها مساعد لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.

وانتقل اللواء محمد صلاح للعمل في الهيئة العربية للتصنيع في عام 2019، ثم مستشارا لوزير الدولة للإنتاج الحربي، ثم نائبا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لها.

من هو حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد؟

تولى حسن شحاتة منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران، كما شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي، ومنصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وكان المنصب الأخير، بعد فوزه في الانتخابات الماضية، بـ270 صوتا مقابل 245 صوتا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب المصري، لجلسة طارئة السبت، بهدف تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

السيسي أكد أن الهدف من التعديل الوزاري هو “تطوير الأداء الحكومي، في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله”.

أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الجديد 2022

وقرار التعديل الوزاري في مصر تضمن تعيين كلا من: رضا حجازي وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم وزيرا للري، خالد عبد الغفار للصحة، أيمن عاشور للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما شمل التعديل: أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي للطيران، وحسن شحاتة للقوى العامة.

وتضمن التعديل أيضا: نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة للتنمية المحلية، محمود عصمت لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.

العربيه نت