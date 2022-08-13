المريخ: إنهاء عقد “الصيني” من جانب الهلال بالتراضي شأن لا يخصنا





تمسك نادي المريخ بموقفه في قضية توقيع اللاعب عماد الدين صلاح “الصيني” لعقد مع نادي الهلال.

وقال النادي إن مدير نظام الانتقالات هيثم محمد مثل صباح مفوضاً من النادي أمام لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في الاتحاد السوداني لكرة القدم وفقاً لاستدعاء ثانٍ تسلمه النادي يوم الخميس 11 أغسطس 2022م.

وأوضح النادي أن رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين معتصم عبدالسلام أبلغ مفوض نادي المريخ بأن نادي الهلال أبرز مستندات تفيد بأنه أنهى عقد اللاعب عماد الدين صلاح بالتراضي، واستفسر رئيس لجنة انتقالات اللاعبين مفوض نادي المريخ عن رأيه بعد الخطوة التي أقدم عليها نادي الهلال.

وأضاف النادي”وأكد هيثم محمد أن إنهاء عقد اللاعب عماد الدين صلاح من جانب الهلال بالتراضي شأن لا يخص نادي المريخ، وأن موقف نادي المريخ هو الاستمرار في التقاضي وضرورة تطبيق اللوائح بأقصى العقوبات على الهلال واللاعب”.

باج نيوز