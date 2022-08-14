كفاح صالح يُحذِّر القمة من التراخي في الأندية الأبطال





حذّر المدرب كفاح صالح، ناديي القمة اللذين سيخوضان مواجهات في شهر سبتمبر القادم في تمهيدي أبطال أفريقيا أمام كل من سان جورج الإثيوبي وتارا سولار الجيبوتي حذرهما من الاسترخاء لأن كل الفرق لديها نفس الهدف وهو «الوصول للدور المقبل».

وقال كفاح في تصريحات صحفية لا يوجد نادٍ ضعيف وهذه الأندية تستعد جيداً لهذه البطولة وكلنا يعرف التطور الكبير في كرة القدم بإثيوبيا وجيبوتي والتاريخ لا يلعب مع الفريق، بالتالي يجب الاستعداد جيداً واحترام الخصوم، وأكد أن خبرة الناديين الكبيرين كفيلةٌ بحسم التأهل ولكن احذروا التراخي، ويجب التعامُل مع هذه المباريات كأنها أمام أندية كبيرة، وفي ختام حديثه تمنى كفاح التأهل للقمة والمضي في طريق البطولات.

صحيفة الصيحة