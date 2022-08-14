رونالدو يعرض خدماته على قطبي ميلان.. والرد صادم





فشل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، مجددًا في إيجاد مخرج من “أولد ترافورد” خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو يصر على الرحيل إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن رونالدو عرض خدماته هذا الصيف، على ميلان وإنتر، لكن الناديين رفضا التعاقد معه.

ويرتبط رونالدو بعقد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ونجح إنتر في الميركاتو أن يستعيد خدمات مهاجمه روميلو لوكاكو من تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد ميلان مع ديفوك أوريجي، عبر صفقة مجانية، إثر انتهاء عقد مع ليفربول.

وسبق أن ارتبط رونالدو بالانتقال إلى سبورتنج لشبونة وتشيلسي وبايرن ميونخ وروما وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

ويعاني الدون مع اليونايتد من بداية مخيبة في البريميرليج، حيث خسر الشياطين في أول جولتين أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (4-0).

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