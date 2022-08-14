نيمار يفضح عداوته مع مبابي





كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن عداوته مع زميله الفرنسي كيليان مبابي، عبر تصرف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت العديد من التقارير أن العلاقة بين نيمار ومبابي توترت كثيرًا، عقب تعاقد سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأبرزت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نيمار وضع إعجابًا على منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يهاجم مبابي.

وكتب أحد المشجعين على “تويتر”، عقب إهدار كيليان مبابي لركلة جزاء أمام مونبلييه أمس السبت، بالدوري الفرنسي: “أصبح الأمر رسميًا الآن.. مبابي منفذ ضربات الجزاء في باريس، من الواضح أن هذا أمر يتعلق بالعقد، لأنه لا يوجد نادٍ في العالم يضع نيمار في الترتيب الثاني.. لا أحد”.

وأضاف المشجع: “يبدو أن هذا الأمر يعود إلى تمديد عقد مبابي.. إنه الآن بات يملك باريس سان جيرمان!!!”.

وسبق أن زعمت تقارير أن مبابي حصل على سلطات كثيرة في سان جيرمان، كي يوافق على تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

موقع كووورة