جدلٌ في تسيير المريخ بشأن صلاحيات المكتب التنفيذي والموقف المالي وحازم يتجه لإعادة تعيين النقي





علمت (المصادر) بأن تبايناً في وجهات النظر يسود أروقة لجنة التسيير المريخية بشأن صلاحيات عمل المكتب التنفيذي بالنادي.

وطبقاً لمصادر الصحيفة، فإنّ النقاشات داخل اروقة اللجنة بين رئيس النادي القنصل حازم مصطفى، وبعض اعضاء اللجنة حول العمل التنفيذي شهدت تبايناً في وجهات النظر خاصة منه حيث تداخل بعض الصلاحيات الإدارية بالاضافة الى الغموض الذي يكتنف الموقف المالي للنادي طيلة الفترة الماضية وهو ما يثير عددا من التساؤلات.

ووفقاً لمقربين من القنصل حازم مصطفى، فإن الأخير يعتزم تجديد الثقة في المدير العام للنادي اللواء (م) محمد آدم النقي، الذي يعتبر من الشخصيات المقربة له، وشرع حازم في طرح هذا الموضوع على أعضاء اللجنة تمهيداً لإجازته في الاجتماع المرتقب الذي تمت الدعوة له بواسطة الرئيس.

وبحسب المصادر، فإن حازم مصطفى تحدث بشأن الموقف المالي للنادي مع اعضاء لجنته، وأكد تجهيز المكتب التنفيذي بقيادة اللواء النقي لميزانيات مالية تمت مراجعتها وسيتم تقديمها في الاجتماع المرتقب لإجازتها.

بينما يرى بعض اعضاء اللجنة بضرورة اجراء عملية تسليم وتسلم متكاملة من المجلس السابق، ومعرفة الموقف المالي بشكل واضح ودقيق لإزالة الغموض الحالي، وبالأخص فيما يتعلق بجزئية الديون المقيدة تجاه النادي والتي أشار لها نائب الرئيس السابق اللواء نور الدين عبد الوهاب سابقاً.

وبحسب مصدر رفيع بالمجلس، فإن تجديد الثقة في المكتب التنفيذي يجب ان يكون عقب اكمال عملية التسليم والتسلم من المجلس السابق، واصفا الأخير بالمجلس المنتخب وليس المعين، وبالتالي ينبغي أن يتم الاستلام منه بطريقة واضحة وإزالة الغموض خاصة في الملف المالي، لا سيّما في ظل تضارب الأقوال بشأن عدد من المديونيات والأرقام المالية غير الموثقة، وهو ما يحتاج من لجنة التسيير لمراجعة الميزانيات والتدقيق اللازم قبل إجازة أي ميزانيات تعرض في الاجتماع القادم.

صحيفة السوداني