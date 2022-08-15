رسميا.. الكونجولي كامبالي يوقع للمريخ السوداني





تعاقد المريخ السوداني مع صانع الألعاب الكونجولي إيريك كامبالي، لمدة موسمين، قادما من أكسبريس الأوغندي.

وكان كامبالي قد تألق أمام المريخ خلال مباراتي الدور التمهيدي الأول بدوري أبطال إفريقيا العام الماضي، ما لفت الأنظار إليه.

ووصل اللاعب الكونجولي إلى الخرطوم في يونيو/حزيران الماضي، وخاض تدريبات ومباريات ودية بملعب وادي النيل، تحت إشراف المدير الفني الجديد غازي الغرايري، ليجتاز فترة الاختبار بنجاح.

وجرى التعاقد مع كامبالي كلاعب محلي، عقب منحه الجنسية السودانية، حيث تمسح لائحة التعاقدات بتجنيس الأجانب.

ويعتبر كامبالي (22 عاما) مهاجما مميزا بالدوري الأوغندي، وهو هداف فريق أكسبريس خلال الموسمين الماضيين.

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