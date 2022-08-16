لاعب المريخ يخرج عن صمته ويفجّر ”مفاجأة”





يقول لاعب المريخ في إشارته إلى أنّ محمد الفاتح مقبول وأمير كاريكا هما فقط من يستحق الشكر لا غيرهما.

خرج لاعب المريخ السابق، إبراهيم كولينا، عن صمته، معلقًا على قرار مجلس الإدارة بشطبه.

وقال كولينا في تدوينة على صفحته الرسمية، الثلاثاء، إنّه لم يكن مصابًا، لكنّه غاب عن فترة الإعداد الثانية بسبب المرض.

وأضاف” لم أكن مصابًا فقط مرضت في إعداد الدورة الثانية لمدة 6 يوم لا غير، كما أنّني لم أرفض أيّ إعارةٍ بتاتًا”.

وأتمّ” ربنا يكتب النصيب الجميل في قادم المواعيد”.

والأثنين، أعلن نادي المريخ عن الاستغناء عن عزّام عادل، محمد موسى الضي، وإبراهيم كولينا، عمار كنوّ ومحمد المصطفى.

باج نيوز