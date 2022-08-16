بعد قرار”الحرمان” .. تنسيق في الهلال لـ”مكافأة” الجماهير





اعتذار للقاعدة الجماهيرية يدفع به مدير الكرة عبد المهيمن الأمين.

أعلن مدير الكرة بنادي الهلال، عبد المهيمن الأمين، عن خطوة مرتقبة خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بشأن دخول الجماهير للتدريبات، بمشاورة الطاقم الفني.

جاء ذلك في أعقاب القرار الصادر، الثلاثاء، بحرمان الجماهير من دخول التدريبات وإغلاقها.

وأوضح عبد المهيمن الأمين أنّ قرار إغلاق التدريبات يجئ لتهيئة الأجواء للطاقم الفني من أجلّ طرح خططه، وحتى يتمكّن اللاعبين من استيعابها بالشكل الأمثل.

وكشف عبد المهيمن عن أنّ دائرة الكرة ستقوم بتنسيق أيام للدخول الجماهيري بمشاورة الطاقم الفني.

وأضاف” نشدّد على أهمية حصول الفريق على دفعات معنوية خلال فترة الإعداد”.

والأثنين، بدأ فريق الكرة بنادي الهلال الإعداد بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء”، تحت إشراف الكونغولي فلوران.

باج نيوز