خلال 6 مواسم متتالية.. رقم سلبي يطارد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي





يطارد النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، رقم سلبي، بعد عدم تسجيله للأهداف في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس والتي انتهت بالتعادل 1-1، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز – البريميرليج.

رقم مميز

وفي الجولة الماضية، بات محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يهز الشباك في مباراته الأولى بالمسابقة في 6 مواسم متتالية.

رقم سلبي

ووفقا لما ذكرته شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن محمد صلاح عجر أمام كريستال بالاس، عن التسجيل في مباراته الثانية بالمسابقة للموسم السادس على التوالي أيضًا

وأخفق صلاح في التسجيل ضمن الجولة الثانية، أمام 4 فرق، خلال 6 مواسم، وهي: كريستال بالاس (3 مرات) وساوثهامبتون وتشيلسي وبيرنلي

الهداف

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، مناصفة مع مهاجم توتنهام سون هيونج مين، برصيد 23 هدفًا لكل منهما.

انتهت يوم أمس الإثنين فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

فانتازي

وتابع عشاق لعبة “فانتازي” الجولة الثانية بكل شغف حيث توقع الكثير تألق محمد صلاح وقاموا بتفعيل خاصية الكابتن على اللاعب إلا أن الفرعون مازال يلاحقه النحس بالجولة الثانية حيث لم يساهم محمد صلاح بالتسجيل أو الصناعة في الجولة الثانية منذ انضمامه للبريميرليج، وحقق محمد صلاح نقطتين فقط بالجولة الثانية، بينما حقق مهاجم ارسنال الجديد جابرييل جيسوس 19 نقطة ليكون نجم الجولة الأول والأكثر حصدا للنقاط بعد ما سجل هدفين وصنع مثلهما في فوز فريقه على ليستر سيتي بنتيجة 4/2

ولم يحصد محمد النني متوسط ميدان المنتخب الوطني ونجم نادي ارسنال أي من النقاط بسبب عدم مشاركته في مباراة فريقه بالجولة الثانية أمام ليستر سيتي.

انتهت مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة ليفربول وضيفه كريستال بالاس، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعثر ليفربول للمباراة الثانية على التوالي بعد أن تعادل مع فولهام في الجولة الماضية بهدفين لمثلهما.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1-مانشستر سيتي: 6 نقاط

2-آرسنال: 6 نقاط

3-برينتفورد: 4 نقاط

4-توتنهام هوتسبير: 4 نقاط.

5- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط

6-ليدز: 4 نقاط

7- تشيلسي: 4 نقاط

8-برايتون: 4 نقاط

9-أستون فيلا: 3 نقاط

10-فورست:3 نقاط

11-بورنموث: 3 نقاط

12-ليفربول: 2 نقاط

13-فولهام: 2 نقاط.

14-وولفر هامبتون: نقطة واحدة

15-ليستر سيتي: نقطة واحدة

16-كريستال بالاس: نقطة واحدة

17-ساوثهامبتون: نقطة واحدة

18-إيفرتون: بلا نقاط

19-وست هام: بلا نقاط

20-مانشستر يونايتد: بلا نقاط

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