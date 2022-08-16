إدارة الهلال تمنح الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب!





أفادت مصادر مُطلعة أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل منحت الضوء الأخضر لرحيل فواز الطريس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت إلى إدارة الهلال منحت اللاعب الضوء الأخضر للانتقال بـ”نظام الإعارة”، إلى أحد الفرق؛ لمدة موسم رياضي واحد.

ويبلغ الطريس من العمر 25 عامًا، وقد انضم إلى الهلال في صيف 2020، قادمًا من نادي الاتفاق، قبل أن يخرج إعارة إلى الفيحاء، في موسم 2021-2022.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب، الملقب بـ”خليفة سالم الدوسري”، سجل هدف وحيد، خلال 13 مباراة رسمية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء.

مزمز