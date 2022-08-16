بعد 180 دقيقة فقط.. جماهير ليفربول تتحسر على ماني





تحسرت جماهير ليفربول الإنجليزي على رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الشهر الماضي بعدما تعثر الفريق في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل.

وتعادل ليفربول مع الصاعد فولهام 2-2 في الجولة الأولى، وكذلك مع كريستال بالاس على ملعب “آنفيلد” يوم الاثنين، إذ يحتل المركز 12 في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوجه مشجعو ليفربول إلى “تويتر” للإعراب عن افتقادهم للنجم السنغالي، إذ كتب أحدهم: لو كان ماني موجوداً لفعل شيئاً في هاتين المباراتين، سيفتقده اللاعبون وليفربول سيعاني بسبب ذلك مستقبلاً.

وأشار آخر: لن يتحدث أحد عن تأثير غياب النجم ساديو ماني على ليفربول، وكتب ثالث: ليفربول يفتقد ماني كثيراً، لقد كان رائعاً بالكرة وبدونها، بينما كان الرابع أكثر سخرية إذ كتب: إذا شعرت يوماً بعدم جدواك، تذكر أن ليفربول قرر بيع ساديو ماني وتعوضيه بداروين نونيز.

وتباينت الآراء تجاه داروين نونيز، أغلى لاعب في تاريخ ليفربول، إذ سجل هدفاً في المباراة الأولى أمام فولهام، لكنه تعرض إلى الطرد في المباراة الثانية بعد نطحه يواخيم أندرسن مدافع كريستال بالاس.

واتفق غاريث كروكس اللاعب السابق في مانشستر يونايتد مع ما ساقه جمهور ليفربول، وكتب في عموده بـ”بي بي سي: من المبكر الحكم على داروين نونيز، لكن بالتأكيد أن الفعالية والأهداف التي قدمهما ماني لليفربول على مر السنوات أمر صعب التعويض.

ولعب ماني 269 مباراة مع ليفربول بين 2016 و2022، وسجل 120 هدفاً وقدم 94 تمريرة حاسمة، وساعد الفريق بالفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأسي الرابطة والاتحاد.

ومع بايرن سجل ماني هدفين في أول مباراة يخوضها مع الفريق البافاري عندما اكتسح الأخير آينتراخت فرانكفورت 6-1 في اليوم الأول من مسابقة الدوري.

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