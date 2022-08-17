أزمة في باريس.. تفاصيل خلاف نيمار ومبابي وتدخل “المخضرم”





بعد أقل من 20 يوما على انطلاق الموسم، خلاف جديد يطفو على السطح داخل أروقة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بين اثنين من أكبر نجوم الفريق، مما أجبر نجم مخضرم في غرفة تغيير الملابس للتدخل وفك “الصدام”.

ووفقا لتقارير مقربة من النادي، نشرتها أبرز الصحف الفرنسية، فأن خلافا “كبيرا” وقع بين البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، بسبب واقعة في مباراة الفريق الأخيرة أمام مونبيلييه.

وخلال اللقاء، منع نيمار مبابي من تنفيذ ركلة جزاء بالشوط الثاني، بعد أن كان النجم الفرنسي قد أضاع الركلة الأولى بالشوط الأول، الأمر الذي تسبب بخلاف بين اللاعبين.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه إسترليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة “غليزر”، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم العام الماضي، بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء مانشستر يونايتد بدلا من “تويتر”.

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء “تويتر” مقابل 44 مليار دولار بعد الاتفاق عليها، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.

سكاي نيوز