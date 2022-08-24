ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية؟





تترقب جماهير كرة القدم المباراة الودية المُنتظرة بين فريقي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ناديا مانشستر سيتي وبرشلونة قد أعلنا، في يونيو/حزيران الماضي، خوض مباراة ودية، يتم تخصيص عائداتها لصالح جمعية التوعية بمرض التصلب الجانبي الضموري “ALS”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية هو يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، 10.30 بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 بتوقيت أبوظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية؟

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية هي قناة “أبوظبي الرياضية 1″، وذلك على الهواء مباشرة.

مانشستر سيتي

ما هو تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي؟

تتواجد قنوات أبوظبي الرياضية على القمرين الصناعي “نايل سات” و”عرب سات”، وذلك على النحو التالي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 على عرب سات

تردد قناة أبوظبي الرياضية ١ على نايل سات

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية؟

من أجل مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، يتوجب عليك امتلاك تطبيق “أبوظبي الرياضية”.

ويمكن تحميل تطبيق “أبوظبي الرياضية” الناقل لمباراة مانشستر سيتي وبرشلونة الودية من خلال الضغط على هذا الرابط.

العربيه نت