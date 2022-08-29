والي الخرطوم يكشف عن تورط أجانب في عمليات إجرامية بالعاصمة





كشف والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، عن صدور قرار وشيك لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد ومكافحة المخدرات.

وأعلن عن تورط أجانب في عمليات إجرامية بولاية الخرطوم، مؤكدًا استمرار حملات مكافحة الجريمة حتى تستقر الأوضاع الأمنية بالبلاد .

وأقر الوالي خلال لقاء الأحد بوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بأن استعدادات الولاية في التعامل مع فصل الخريف دون الطموحات وأن المجهودات لا تزال مستمرة لدرء آثار الخريف.

وقال إن الوضع الحالي يحتاج إلى إسناد من الحكومة الاتحادية ووزارة الري في التعامل مع ارتفاع مناسيب النيل بتعزيز الجسور الواقية من الفيضان.

وأضاف الوالي أن الطرق تعرضت لتدهور مريع يصعب التعامل معه لعدم وجود الإسفلت المستورد من الخارج ويحتاج إلى اعتمادات بالعملة الأجنبية وهي غير متاحة في الوقت الحالي بسبب الظروف الاقتصادية المعلومة للعامة.

ونوه إلى مفاوضات تجريها حكومته مع وزارة المالية الاتحادية للموافقة على اعتماد التمويل بنظام البوت لحل هذه الأزمة وتمويل المشروعات المتوقفة مثل جسر الدباسين ومخارج جسر المك نمر ومحطات المياه وشبكات النقل والمواصلات وحل مشكلة الصرف الصحي بمعالجة الكسورات واستيعاب التمدد الرأسي في وسط الخرطوم والتي تحتاج لمبلغ (٣٣٢) مليون دولار.

صحيفة السوداني