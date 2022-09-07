نحو رقم نيمار.. 3 إنجازات تاريخية تنتظر محمد صلاح ضد نابولي





يستهل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشاركته التاسعة في دوري أبطال أوروبا، عندما يلعب ضد نابولي الإيطالي مساء الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نابولي، مساء الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتتجه الأنظار في ملعب دييجو أرماندو مارادونا نحو محمد صلاح، الذي يعد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال برصيد 34 هدفا.

وتستعرض “العين الرياضية” في السطور التالية 3 أرقام تاريخية قد تحفز محمد صلاح في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي.

معادلة نيمار

سجل محمد صلاح خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا 40 هدفا على مدار 8 مشاركات، بواقع 34 هدفا مع ليفربول و5 أهداف مع بازل السويسري وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.

ولا يفصل صلاح سوى هدف وحيد عن معادلة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل 41 هدفا، في الوقت الذي سجل فيه النجم الإيطالي المعتزل أليساندرو ديل بييرو 43 هدفا.

ويحتل صلاح المركز الـ18 في قائمة أفضل هدافي البطولة عبر التاريخ، إذ يبتعد بفارق 101 هدف عن البرتغالي كريسيتانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 141 هدفا.

مميز أيضا على مستوى الصناعة، حيث يمتلك 11 تمريرة حاسمة بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول على مدار 5 مواسم.

وأصبح صلاح على بُعد صناعة هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي كأكثر صانع أهداف لليفربول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، المُسجّل باسم ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا الحالي، وزميله في الفريق جيمس ميلنر برصيد 12 تمريرة حاسمة.

المثير للإعجاب أن النجم المصري لعب 56 مباراة فقط في دوري الأبطال مع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب، في الوقت الذي خاض فيه جيرارد 87 مباراة بقميص “الريدز”، وجيمس ميلنر 67 مباراة.

في العام الماضي، سجل محمد صلاح 7 أهداف في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعله يتخلف بهدف وحيد عن الرقم القياسي الإنجليزي.

بالعودة إلى موسم 2004-2005، تمكن الهولندي رود فان نيستلروي من تسجيل 8 أهداف لمانشستر يونايتد، لذا سيضع صلاح هذا الرقم أمام عينينه لتكرار ذلك الإنجاز التاريخي.

وستكون البداية من خلال مواجهة نابولي، الذي سبق أن زار صلاح شباكه مرتين، آخرهما بدور المجموعات لنسخة دوري أبطال أوروبا 2018-19 على ملعب أنفيلد.

العربيه نت