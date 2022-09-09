



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر 2022م

صحيفة الانتباهة:

شغب في سجن الهدى ووفاة 7 نزلاء بسوء التغذية

الشيوعي: الحديث عن تسوية”خيانة” وبيع للثورة

بشرى الصائم: انسحاب الإمارات لن يعطّل عمل الآلية الرباعية

حظر استخدام الصعقات الكهربائية في صيد الأسماك

تجار بالقضارف يهدّدون بإغلاق السوق

صحيفة السوداني:

تبرئة ضابط الدعم السريع المتهم بقتل الشهيد حنفي

تشارلز يتوّج ملكًا لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزا بيث

ارتفاع نازحي النيل الأزرق بسنار إلى”21″ ألفًا

البرهان يوجه بتوفير فرص عمل للخريجين وتبني مشاريع الشباب

ميناء بورتسودان يستقبل 63 ألف طن قمح أوكراني

صحيفة أخبار اليوم:

رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد اتحاد الجامعات السودانية

رئيس القضاء يزور سجن الأبيض ويسقط العقوبة المتبقية لـ297 نزيلا

عائلة إليزابيث تتوجه إلى اسكتلندا بعد الأنباء عن صحة الملكة.

بيع 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022

صحيفة النيل الدولية:

بدء تشريح آلاف الجثث مجهولة الهوية بعد اسبوعين

ارتفاع وفيات السيول في السودان إلى 117

تأجيل بداية العام الدراسي الجديد بالجزيرة

مرسوم بمنع إستخدام الصعقات الكهربائية في صيد الأسماك بالشمالية

صحيفة الصيحة:

قرار ببدء تشريح الجثث المتكّدسة بالخرطوم وأسر المفقودين ترفض

تأجيل قمّة جدة والبرهان يقود وفد السودان إلى اجتماعات الأمم المتحدة

غرفة المستوردين تتوقّع توقف شركات الشحن الدولية عن العمل بالسودان

الجنيه يتراجع أمام الدولار

مقاومة شرق سنار: رصد اجتماعات للسيطرة على مشروع السوكي

مسؤول يتوّعد بملاحقة المتورّطين في النزاع القبلي بالنيل الأزرق